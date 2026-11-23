Spike van Zoest laat weten dat het goed met hem gaat, nadat hij zaterdag "een behoorlijke klapper" maakte tijdens een concert van DI-RECT in Rotterdam Ahoy. Op Instagram deelt de gitarist maandag "een teken van leven".

"Omdat er aardig wat bezorgde DM's binnenkomen na m'n val afgelopen zaterdag in Ahoy, hier een teken van leven", schrijft Spike bij een zwart-witfoto. Op zijn gezicht zijn enkele schrammen zichtbaar. Een tweede foto toont de gitarist vlak na zijn val. "Het was een behoorlijke klapper en ik raad iedere gitarist af om van een onstabiele speakerkast te springen. Hij klapte naar achter en voor ik het wist lag ik plat op m'n neus op het podium. Hij zit vaker in de weg maar nu brak hij mijn val."

De 42-jarige muzikant bedankt zijn fans voor de "energie, respons en liefde" tijdens de afgelopen zes shows in Rotterdam. Hij zegt verder dat hij niets heeft gebroken. "Alleen bont & blauw en een dikke vinger."