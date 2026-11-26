Fans van zanger Spinvis kunnen zondag in de Singelkerk in Amsterdam genieten van een nieuwe versie van zijn muziek. Componist Harke Jan van der Meulen heeft een aantal nummers van de zanger bewerkt voor het evenement Spinoff-Spinvis, meldt de organisatie Doopsgezind Amsterdam. De zanger voert zelf ook een aantal van de nummers op.

De bewerkte muziek is voor vier klassieke zangstemmen en het orgel van de kerk. Tijdens het concert zijn onder meer de nummers Voor ik Vergeet, Kom Terug, Oevers van de Tijd en Flamingo te horen.