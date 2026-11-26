Prins Constantijn heeft donderdag bij de uitreiking van de Prins Claus Impact Award herinneringen opgehaald aan zijn vader. Het Prins Claus Fonds bestaat dit jaar dertig jaar. Prins Claus zou dit jaar honderd zijn geworden.

In de Burgerzaal van het Koninklijk Paleis Amsterdam vroeg hij het publiek: "Wie van u heeft prins Claus gekend?" Leden van de koninklijke familie staken daarop hun vinger op, onder wie prinses Beatrix. "Ik ben blij dat mijn moeder haar vinger opsteekt. Dat is goed", grapte Constantijn.

"Elke keer dat mijn broer Friso en ik hier stonden, traden we in de voetsporen van mijn vader", zei Constantijn. "Hij moet van dit uitzicht hebben gehouden, al stond hij niet graag op het podium. En hij zou het ongemakkelijk hebben gevonden om over zichzelf te praten. Daarom is dat mijn rol", vervolgde hij.

Levensloop

De prins stond tijdens zijn toespraak stil bij de levensloop van zijn vader en vertelde over wat het Prins Claus Fonds voor hem betekende. "Vijf korte jaren kan Claus zijn fonds meemaken en ervan genieten", zei Constantijn. "Vijfentwintig jaar later denk ik dat hij trots zou zijn." De prins riep het fonds op voor zijn principes te blijven opkomen. "Vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Elke generatie moet haar opnieuw bevechten en herstellen."

De prijs ging dit jaar naar kąrî'kạchä seid'ou. "Ik geloof dat uw gemeenschap u 'Papa' noemt. Maar u en mijn vader hebben meer gemeen dan alleen dat", richtte hij zich tot de Ghanese kunstenaar. "Je bent uitgesproken onafhankelijk en durft het systeem vanuit je overtuigingen ter discussie te stellen en te veranderen."