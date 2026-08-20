Spinvis speelt rol in slotfilm Nederlands Film Festival

Spinvis heeft voor het eerst een rol in een film gespeeld. Erik de Jong, zoals de artiest echt heet, is te zien in het speelfilmdebuut Toutes Directions van regisseur Noël Loozen. Dat is dit jaar de slotfilm van de 46e editie van het Nederlands Film Festival (NFF), meldt de organisatie donderdag. Op de avond van de slotfilm geeft Spinvis ook een kort optreden met muziek die is geschreven voor de film.

Toutes Directions wordt omschreven als een tragikomische, absurdistische coming-of-agefilm over ouder worden. De film gaat over de Limburgse taxichauffeur Sjef, die wanneer hij wordt ontslagen besluit iets radicaal anders te doen tijdens zijn laatste rit. Hij neemt een andere afslag en neemt daarbij zijn busje vol vaste passagiers mee. Spinvis is te zien als een van de passagiers. Andere rollen zijn er voor onder anderen Fred Goessens, Irma van Hoof, Yari van der Linden en Michiel Kerbosch.

De komende editie van het NFF vindt plaats van 25 september tot en met 2 oktober. De publiekspremière van Toutes Directions is op 30 september.