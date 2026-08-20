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China fel tegen importheffingen VS op drones en onderdelen

20 aug , 10:50Zakelijk
anp200826103 1
ANP
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BEIJING (ANP/AFP/RTR) - China heeft donderdag verklaard dat het "fel tegen" de nieuwe Amerikaanse importheffingen op drones en drone-onderdelen uit het buitenland is. President Donald Trump kondigde vorige week een tarief van 100 procent aan.
Volgens de Amerikaanse president zijn de VS "te afhankelijk" van buitenlandse leveranciers voor drones. De tarieven gaan naar verwachting op 3 september in.
Beijing drong er bij Washington op aan om de heffingen "onmiddellijk in te trekken". Volgens de woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel gaan de Amerikaanse maatregelen "te ver over het concept van nationale veiligheid." Ook noemt hij het discriminatie tegen Chinese producten. "De tarieven verstoren de wereldwijde toeleveringsketen voor drones en ondermijnen een eerlijke en concurrerende markt verder."
De Chinese export van drones naar de VS daalde in de eerste helft van dit jaar tot de helft van het niveau van een jaar eerder, volgens gegevens van de Chinese douane.
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