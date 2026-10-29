Stalker NPO-medewerkers veroordeeld tot tbs met dwangverpleging

De man die NPO-medewerkers en hun familie stalkte, is veroordeeld tot vier jaar tbs met dwangverpleging. Volgens de rechtbank in Middelburg is de man volledig ontoerekeningsvatbaar.

In een periode van ongeveer acht maanden stuurde de man tienduizenden berichten naar onder meer verschillende radio-dj's, presentatoren, producers en hun familieleden. In 2024 is een stopgesprek gevoerd, maar de man bleef doorgaan met de berichten. Hij werd ook verdacht van doxing, maar is daarvan vrijgesproken. Volgens de rechter deelde hij het telefoonnummer van een van de slachtoffers slechts een keer en is het onduidelijk of hij dat deed met de bedoeling vrees aan te jagen of overlast te veroorzaken.

Volgens een rapport van het Pieter Baan Centrum lijdt de man aan paranoïde waanideeën en is het onvoorspelbaar op wie hij zich richt. Daarnaast heeft hij zelf niet door dat hij aan deze waanideeën lijdt. Daarom is het risico op herhaling hoog en is het onwaarschijnlijk dat hij zich vrijwillig zal laten behandelen, meent het centrum. Daarom acht de rechter tbs met dwangverpleging noodzakelijk.