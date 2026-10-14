John Boyega is vader geworden. Dat heeft de 35-jarige acteur, bekend van de nieuwste Star Wars-films, woensdag zelf op Instagram bekendgemaakt.

Boyega plaatste een foto van zijn hoogzwangere vrouw Lashontae Heckard. Ook plaatste de acteur een filmpje waarop hij een baby lijkt te wiegen.

"Ons kleine wonder is inmiddels al enige tijd bij ons", schrijft de acteur. "Maar dank voor alle lieve wensen." Hij deelt verder geen details over de naam van de baby.

Boyega en zijn vrouw deelden een jaar geleden het nieuws dat ze stiekem waren getrouwd.