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Atlete Hassan zegt na ziekte af voor marathon New York

14 okt , 22:06Sport
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ANP
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OREGON (ANP) - Sifan Hassan doet zondag 1 november toch niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Dat schrijft ze op Instagram.
"Ik had er zo naar uitgekeken om sterker terug te komen, maar door ziekte liep mijn training vertraging op en sta ik niet waar ik had willen staan", aldus Hassan. "Soms lopen dingen gewoon niet zoals gepland. Ik wens iedereen een geweldige race in New York."
Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York en sprak ze na afloop van haar "slechtste marathon ooit". De olympisch kampioene beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste marathons van de wereld.
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