Stefania Liberakakis, Lucas Hamming, Joep Paddenburg, Juultje Tieleman en Henk Poort spelen een rol in de speelfilm Woeste Grond: Een Hete Zomer. Dat hebben producent Johan Nijenhuis & Co en distributeur Independent Films dinsdag bekendgemaakt.

De film is gebaseerd op de Nederlandse dramaserie Woeste Grond van de AVROTROS en is een op zichzelf staand verhaal. Net als in de serie bestaat de rest van de filmcast uit onder anderen Anouk Maas, Hendrik Jan Bökkers, Laus Steenbeeke en Anne-Mieke Ruyten.

De film gaat over de boerderij van de familie Ottink, die tijdens een zomer is omgetoverd tot een boerencamping. De opnames gaan deze zomer van start.