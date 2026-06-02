LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (ANP/AFP) - De burgemeester van La Línea de la Concepción in Spanje heeft het oefenduel tussen de voetbalploegen van de Democratische Republiek Congo en Chili verboden vanwege gezondheidsrisico's in verband met de ebola-uitbraak in het Afrikaanse land. Het duel stond op 9 juni op het programma in de plaats in de provincie Cádiz.

Burgemeester Juan Franco zei dat het een "voorzorgsmaatregel" was en dat hij de aanbevelingen van de regionale gezondheidsdienst van Andalusië opvolgde.

De Verenigde Staten, Canada en Mexico nemen bij het wereldkampioenschap voetbal eveneens maatregelen vanwege de uitbraak van ebola in Centraal-Afrika. Dat verklaarde de Amerikaanse regering vrijdag namens de drie organiserende landen.

Het is nog onduidelijk om wat voor maatregelen het precies gaat en of het ook gaat om reisverboden en quarantainemaatregelen. Ebola is een besmettelijke en levensbedreigende infectieziekte. Het virus wordt overgedragen via fysiek contact en contact met lichaamsvloeistoffen.