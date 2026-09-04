Meryl Streep, Colman Domingo, Bill Hader en Tom Waits gaan stemmen inspreken voor de film Lincoln in the Bardo. Dat meldt The Hollywood Reporter. De film, waarin Tom Hanks de Amerikaanse president Abraham Lincoln speelt, combineert stop-motionanimatie met liveaction.

De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van George Saunders. Het verhaal draait om de Amerikaanse president Abraham Lincoln en de dood van zijn 11-jarige zoon Willie. Hanks speelt Lincoln in de liveactiongedeelten.

Streep spreekt vier verschillende stemmen in, waaronder die van een engel en een demon. Ook acteurs Willem Dafoe, Jonathan Bailey en Peter Dinklage hebben stemrollen in de film.