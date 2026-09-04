Modern Family-bedenker Christopher Lloyd en schrijver en producent Danny Zuker werken opnieuw samen aan een komedieserie. Het duo maakt voor de Amerikaanse zender Fox de serie Mammoth, meldt Variety.

De serie draait om gymleraar Tony Mammoth, die in 1983 tijdens een ski-ongeluk onder een lawine terechtkomt en wordt ingevroren. Veertig jaar later ontdooit hij en keert hij terug naar zijn oude werk, terwijl de wereld om hem heen compleet is veranderd.

Mammoth is gebaseerd op een gelijknamige Britse sitcom. De Amerikaanse versie moet in het televisieseizoen 2027-2028 verschijnen op Fox. Het is de eerste liveaction-komedie in ruim twee jaar waar de zender groen licht aan heeft gegeven.