De Canadese acteur Stephen Kalyn is toegevoegd aan de cast van The Housemaid's Secret, het vervolg op de film The Housemaid. Dat meldt The Hollywood Reporter. De 28-jarige acteur gaat het personage Brock spelen.

Kalyn voegt zich bij onder anderen Sydney Sweeney, Kirsten Dunst en Paul Anthony Kelly. Brittany Snow speelt Marybeth en Michele Morrone keert terug als Enzo, de rol die hij ook in de eerste film speelde.

De film, een psychologische thriller, wordt opnieuw geregisseerd door Paul Feig en is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Freida McFadden.

Kalyn brak deze zomer door als Dean Di Laurentis in de Prime Video-serie Off Campus, gebaseerd op de boekenreeks van Elle Kennedy.