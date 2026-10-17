Sterrenstylist Law Roach wil acteren

Law Roach is voornemens om zich op acteerwerk te storten. Roach, die vooral actief is als modestylist van sterren als Zendaya, Céline Dion en Ariana Grande, zegt tegen Variety klaar te zijn om nu voor de camera's te treden. "Ik wil alles proberen. Als ik er niks van bak, heb ik het in elk geval geprobeerd."

Hoewel hij naar eigen zeggen "een paar kleine rolletjes" heeft gespeeld, staat hij open voor een project "als een regisseur iets in mij ziet". Momenteel is Roach nog niet bezig met acteerklussen, omdat hij er "tegenwoordig simpelweg geen tijd voor heeft".

Roach verscheen eerder als zichzelf in onder meer The Devil Wears Prada 2 en in de Netflix-comedyserie Running Point met Kate Hudson. Ook zat hij in de jury van realityprogramma's als Legendary, America's Next Top Model, Project Runway en RuPaul's Drag Race.