Dochter Emile Ratelband looft 2500 euro uit voor tip over vader

De oudste dochter van Emile Ratelband heeft op LinkedIn een oproep gedeeld voor de gouden tip in de zoektocht naar haar vader. "Ik mis mijn vader! Al 1 jaar en 9 maanden heb ik hem niet gezien", schrijft Minou Ratelband. Ze looft een bedrag van 2500 euro uit voor de tip die tot haar vader leidt.

"Wie weet waar onze vader, Emile Ratelband, is?" staat in koeienletters bovenaan de poster die Minou deelt. Op het affiche staan foto's van Ratelband en een vrouw, Nathalia da Silva. "Wij, de kinderen van Emile Ratelband, maken ons grote zorgen om onze vader", vervolgt de oproep. "We weten niet waar hij is of hoe het echt met hem gaat. Ondanks onze vele pogingen om contact te krijgen en duidelijkheid te krijgen, staan we met lege handen."

Ze delen de oproep "uit liefde en bezorgdheid". "Het enige wat we willen, is weten dat het goed met hem gaat en dat we onze vader en opa uiteindelijk weer in onze armen kunnen sluiten." Tot slot vragen ze om betrouwbare informatie over de huidige verblijfplaats van Ratelband en/of Da Silva. Minou is "ten einde raad".

De Nederlandse ondernemer, bekend van televisie, zou in 2022 geëmigreerd zijn naar Thailand. Hij heeft in totaal negen kinderen bij verschillende vrouwen. Een deel van zijn kroost sloeg in de afgelopen twee jaar al vaker alarm vanwege het gebrekkige contact met hun vader.