Steven Spielberg gaat een westernfilm regisseren die is gebaseerd op het boek The Heart in Winter van Kevin Barry. Volgens Variety spelen Jessie Buckley, Cillian Murphy en Mark Rylance de hoofdrollen in de film. Het script is in handen van Oscarwinnaar Paul Thomas Anderson.

De roman uit 2024 gaat over de Ierse dichter Tom Rourke, die verliefd wordt op de bruid van de opzichter van de mijn in zijn stadje. Samen gaan ze op de vlucht naar San Francisco, maar onderweg worden ze achtervolgd door een groep bewapende mannen. De verfilming moet in 2028 in première gaan.

Anderson won vorig jaar tijdens de Oscaruitreiking met zijn film One Battle After Another zes prijzen, waaronder die voor Beste Regisseur. The Heart in Winter wordt de eerste film met een script van Anderson waarbij hij niet ook in de regiestoel plaatsneemt.