Stevie Nicks op bruiloft Taylor Swift, mogelijk met optreden

Stevie Nicks is volgens Rolling Stone te gast op de bruiloft van Taylor Swift en Travis Kelce. Dat hebben bronnen aan het medium bevestigd na verschillende geruchten over het huwelijksfeest. Volgens een van de bronnen zal de Fleetwood Mac-zangeres ook een optreden verzorgen.

The New York Times meldde eerder deze week dat de bruiloft van de Amerikaanse zangeres en American football-speler plaatsvindt in Madison Square Garden tijdens het weekend van 4 juli. De festiviteiten zouden 2 juli beginnen, met een dag later een groot evenement voor zo'n duizend gasten. Er is echter nog niets bevestigd. Zo schreef Us Weekly dat de locatie van de bruiloft nog geheim is.

De 78-jarige Nicks en 36-jarige Swift hebben een goede band. Zo schreef de rocklegende een gedicht voor de cd-versie van Swifts album The Tortured Poets Department en prijzen de twee elkaar regelmatig publiekelijk. Swift zelf zat deze maand nog op de tribune van de NBA Finals terwijl ze een shirt met de tekst Stevie Knicks droeg.