33 mensen gered na aardbevingen Venezuela, nog veel vermisten

CARACAS (ANP/RTR) - Sinds de dubbele aardbeving afgelopen week in Venezuela zijn 33 mensen gered die vastzaten onder het puin, meldt interim-president Delcy Rodríguez. Volgens de regering wordt nog gezocht naar honderden vermisten. Een door de politieke oppositie gepromote website spreekt echter van nog bijna 50.000 vermisten.

Veel tijd om nog mensen te redden is er waarschijnlijk niet meer. "Er is een tijdsbestek van ongeveer 72 uur waarbinnen redding nog mogelijk is", zei de leider van een Zwitsers reddingsteam tegen persbureau Reuters. "Daarna neemt de kans af dat mensen levend kunnen worden gered." Zaterdagavond (lokale tijd) was het precies 72 uur geleden dat de aardbevingen plaatsvonden.

Het meest recente dodental van de dubbele beving is 1430, zo meldden autoriteiten zaterdag. Meer dan 1600 buitenlandse reddingswerkers zijn gearriveerd in Caracas en in de zwaar getroffen kustregio La Guaira. Daar worstelen ze naar verluidt met een gebrek aan zwaar materieel en een beperkte aanwezigheid van overheidsdiensten.