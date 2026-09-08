Stevie Wonder (76) komt op 28 oktober naar de Ziggo Dome in Amsterdam met zijn 'Songs In The Key of Life' Performances - 50th Anniversary Tour'. Dit maakte de concertorganisator MOJO dinsdag bekend.

Het concert viert het 50-jarige bestaan van het album, dat oorspronkelijk in 1976 werd uitgebracht. Dit album bezorgde de Amerikaanse zanger zijn derde Grammy Award voor Album van het Jaar. Ook behaalde het de diamanten status, goed voor meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren, en werd opgenomen in het National Recording Registry van de Library of Congress.

De laatste keer dat Wonder in Nederland optrad, is alweer even geleden: in 2014. Toen stond hij als hoofdact op het North Sea Jazz Festival in Rotterdam.