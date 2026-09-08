Dieven hebben dinsdag vier werken gestolen van de beroemde Franse impressionist Pierre-Auguste Renoir. De kunst werd meegenomen uit het Renoirmuseum in Cagnes-sur-Mer, schrijft de burgemeester op Facebook. Bij hun vlucht lieten de dieven er volgens hem één achter.

Welke werken werden gestolen, vermeldt de burgemeester niet. Volgens zijn kantoor zijn ze zo'n 9 miljoen euro waard, melden Franse media.

Het alarm van het museum ging even voor 06.00 uur 's ochtends af. De politie was volgens burgemeester Bryan Masson binnen vijf minuten ter plaatse, maar heeft de dieven niet kunnen pakken. Er werden twee mensen gezien op camerabeelden, zij worden gezocht.

Renoir woonde in de laatste jaren van zijn leven in Cagnes-sur-Mer aan de Franse Rivièra. Het museum werd gesticht in zijn voormalige woning. De burgemeester noemt de diefstal "een aanval op een deel van de geschiedenis en het erfgoed van Cagnes-sur-Mer".