Stevie Wonder klaagt vrouw aan die al 38 jaar in zijn huis woont

Stevie Wonder heeft een vrouw aangeklaagd die al sinds 1988 gratis in een van zijn huizen woont. Het gaat om Carmen Efferson, die volgens Billboard meewerkte aan de videoclip voor het nummer Get It van Wonder en Michael Jackson. Volgens Amerikaanse media zijn Wonder en Efferson ooit verloofd geweest.

Efferson woonde na een mondeling akkoord gratis in het huis in de wijk Hollywood Hills. Het ging, volgens rechtbankdocumenten waar Billboard over schrijft, mis toen vertegenwoordigers van Wonder het huis wilden betreden. Er moesten controles plaatsvinden om de opstalverzekering van het huis te kunnen verlengen, maar Efferson liet de vertegenwoordigers niet binnen.

In een mail aan de advocaat van Wonder schreef ze: "Ik voel me lastiggevallen. Wat betreft je bevelen om het pand waar ik woon te betreden: daar ga ik niet mee akkoord. Probeer op geen enkele manier contact met mij op te nemen." Volgens Efferson moest de advocaat zijn "racistische en koelbloedige toon achterwege laten".

Efferson kreeg vervolgens de keuze om toch een verzekeringsinspecteur binnen te laten, of voor de rechter te worden gesleept. Het advocatenteam van Wonder eist nu dat de vrouw het huis verlaat en ook nog een bedrag van 600 dollar betaalt, omdat de opstalverzekering is komen te vervallen door haar gedrag.

Stevie Wonder treedt woensdag op in Amsterdam.