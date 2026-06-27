Stichting opgericht na overlijden Oliver Tree

De erven van Oliver Tree hebben na de dood van de artiest een stichting gelanceerd die als doel heeft artiesten te steunen. De stichting, met de opvallende naam Dr. Oliver Tree's Extremely Epic Art Grant for Baby Geniuses, biedt subsidies aan om kunstprojecten te ondersteunen.

"Oliver geloofde dat kunstenaars het beste hun vak konden leren door letterlijk de handen uit de mouwen te steken en dingen te maken", valt te lezen op de website van de stichting. "De stichting verstrekt subsidies aan kunstenaars die werkzaam zijn op het gebied van muziek, film, installatiekunst en performancekunst."

De Amerikaanse artiest kwam eerder deze maand om het leven bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. In een bericht op sociale media, waarin de stichting werd aangekondigd, werd ook gemeld dat op 25 juli een herdenkingsdienst zal plaatsvinden in Santa Cruz.