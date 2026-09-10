De musical Stoornis of my Life is in juni, juli en augustus 2027 nog te zien in twaalf theaters door heel Nederland. Dat blijkt uit de nieuwsbrief over de presale van de voorstelling die donderdag is verstuurd. De tournee gaat op 17 juni van start in Schouwburg Het Park in Hoorn en eindigt op 7 augustus in het AFAS Theater in Leusden.

Andere steden die worden aangedaan, zijn onder andere Tilburg, Leeuwarden, Den Bosch, Rotterdam, Breda, Den Haag en Amsterdam. De voorstelling was in 2025 en 2026 ook al te zien, met veel succes.

Stoornis of my Life is een musical over een autistische jongen die na het verlies van zijn moeder ontdekt dat zijn zorgvuldig geregisseerde leven niet langer door hemzelf wordt bepaald. De hoofdrol werd gespeeld door Alex Klaassen, die ook het stuk schreef.

De voorstelling won meerdere Musical Awards.