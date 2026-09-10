Zendaya, David Harbour en Florence Pugh reiken Emmy's uit

Zendaya, David Harbour en Florence Pugh zijn enkele van de vele sterren die de Emmy Awards zullen uitreiken tijdens de 78e editie van het evenement in Los Angeles. Ook Charlie's Angels' Kate Jackson, Cheryl Ladd en Jaclyn Smith zullen op het podium staan tijdens de uitreiking van de prestigieuze Amerikaanse televisieprijzen. Dat heeft de organisatie van de Emmy Awards bekendgemaakt.

Andere sterren die zijn aangekondigd zijn Sarah Michelle Gellar, Amy Poehler, Jon Hamm en Odessa A'zion. Verder zullen ook David Boreanaz, Linda Cardellini, Macaulay Culkin en Alan Cumming de felbegeerde beeldjes uitreiken. De komende dagen worden er nog meer presentatoren bekendgemaakt.

De Emmy Awards worden op 14 september voor de 78e keer uitgereikt. Mariska Hargitay presenteert de prijsuitreiking. De medische dramaserie The Pitt is 25 keer genomineerd voor een Emmy Award, gevolgd door comedyserie Hacks met 24 nominaties.

Ook heeft het evenement een Nederlands tintje met Emmy-kansen voor de van oorsprong Nederlandse formats De Verraders en The Voice. Andere opvallende genomineerden zijn Rob Reiner, die postuum is genomineerd voor een gastrol in de serie The Bear, The Late Show van Stephen Colbert in de categorie Outstanding Variety Series en Zendaya voor haar rol als Rue in de HBO-serie Euphoria.