Fast & Furious krijgt een televisieserie. Volgens Deadline heeft de Amerikaanse streamingdienst Peacock akkoord gegeven voor de serie, gebaseerd op de succesvolle filmfranchise. De serie zal naar verwachting in 2028 in première gaan.

Acteur Vin Diesel, die de hoofdrol speelt in de filmreeks, maakte eerder al bekend dat de serie gemaakt zou worden. "We hebben ons gerealiseerd dat de fans méér willen", zei hij afgelopen mei. "Ze willen dat we de serie uitbreiden en dat we meer verhalen vertellen over de personages." In dezelfde periode als zijn uitspraken organiseerde het filmfestival van Cannes een eerbetoon aan de eerste film, die in het bijzijn van de cast en crew werd vertoond, ter ere van het 25-jarig bestaan van de franchise. Vin Diesel zal als uitvoerend producent bij de serie betrokken zijn.

Fast Forever, de elfde en laatste film in de reeks, zal naar verwachting in maart 2028 verschijnen. Volgens het vakblad heeft de Fast & Furious-franchise de afgelopen 25 jaar wereldwijd meer dan 7 miljard dollar opgebracht.