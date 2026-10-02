De eerste aflevering van De slimste mens na het overlijden van Paulien Cornelisse heeft ruim 1 miljoen kijkers getrokken. Tegelijkertijd keken ongeveer 1,9 miljoen mensen naar de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Griekenland, blijkt uit voorlopige cijfers van Nationaal Media Onderzoek (NMO). Toen De slimste mens vorige week donderdag tegelijkertijd met het Nederlands elftal op televisie was, trok het programma gemiddeld 697.000 kijkers.

De al opgenomen kennisquiz waarin Cornelisse als jurylid te zien is, werd donderdagavond geopend met een eerbetoon aan de cabaretier. Presentator Herman van der Zandt richtte zich tot de camera om te vertellen dat het team haar "ongelooflijk" gaat missen. Woensdagavond werd de aflevering niet uitgezonden vanwege het nieuws van haar overlijden. In plaats daarvan werd de cabaretshow Maar ondertussen van Cornelisse uitgezonden, waar 766.000 mensen naar keken. Vrijdag is een dubbele aflevering van De slimste mens, zodat het schema weer kloppend is.

De wedstrijd van het Nederlands elftal trok iets minder kijkers dan de wedstrijd van afgelopen zondag. Toen keken 2 miljoen mensen om 18.00 uur naar de wedstrijd tegen Servië.