Streamingdienst KIJK komt begin 2027 met KIJK Shorts, een nieuw platform voor korte, verticale video's. De eerste productie is de dramaserie Code Rood, met onder anderen Carolien Spoor en Thijs Boermans. Dat heeft Talpa Network woensdag bekendgemaakt.

De afleveringen duren doorgaans veel korter dan die van traditionele series. Volgens Mo Cornelisz, hoofd van KIJK, wil de streamingdienst met de nieuwe vorm een jongere generatie kijkers bereiken. "Die kijkt fundamenteel anders: mobiel, verticaal en in korte afleveringen waarin hooks en cliffhangers je steeds verleiden om door te kijken."

Code Rood gaat over artsen en verpleegkundigen en bevat volgens Talpa verhalen over liefde, geheimen en verraad. Naast Spoor en Boermans zijn Juvat Westendorp en Bertrie Wieringa in de serie te zien.

Op KIJK Shorts verschijnen verder onder meer drama- en realityseries en bestaande programma's van Talpa. Ook zoekt de streamingdienst naar eigen zeggen samenwerkingen op met makers, content creators en merken voor het format.