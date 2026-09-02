AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een deel van de goudvoorraad uit de Verenigde Staten en Canada gehaald. Daarmee wordt Londen nu de standplaats met het grootste deel van de Nederlandse goudvoorraad, gevolgd door Zeist.

Tussen maart en augustus 2026 is vanuit New York en Ottowa circa 86 ton goud, van de bijna 313 ton in die twee landen tezamen, overgebracht naar Londen.

"Vanwege de toenemende geopolitieke onrust werkt DNB aan het versterken van haar crisisparaatheid. Het verbeteren van de verhandelbaarheid van het Nederlandse goud, en daarmee hoe snel het goud ingezet kan worden in crisissituaties, is hier onderdeel van", aldus de centrale bank.