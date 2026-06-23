Stripauteur Aimée de Jongh wint prijs bij Carnegie Medals

De Nederlandse stripauteur Aimée de Jongh heeft de Carnegie Shadowers' Choice Medal for Illustration gewonnen. De prijs wordt toegekend door duizenden jonge lezers die jaarlijks de boeken op de shortlist van de Britse Carnegie Awards lezen en beoordelen.

De Jongh won de onderscheiding voor haar graphic novel-bewerking van Lord of the Flies van schrijver William Golding. Volgens de organisatie prezen de jonge juryleden onder meer de illustraties en de manier waarop het verhaal door de beeldroman tot leven komt.

De Jongh geldt als een van de bekendste Nederlandse stripauteurs van dit moment. Eerder werd haar werk genomineerd voor meerdere Eisner Awards en won zij onder meer de Japanse International Manga Award.

De Carnegie Awards behoren tot de belangrijkste Britse prijzen voor kinder- en jeugdliteratuur.