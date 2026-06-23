Ronaldo verbreekt record met doelpunten op zes WK's

HOUSTON (ANP) - Cristiano Ronaldo (41) heeft als eerste voetballer ooit op zes verschillende wereldkampioenschappen gescoord. Dat deed de Portugees door dinsdag in de zesde minuut 1-0 te maken in het tweede groepsduel van zijn land met Oezbekistan op het WK in de VS, Canada en Mexico.

Ronaldo scoorde al op zijn eerste WK in 2006 in Duitsland, en heeft dat daarna ook gedaan op de toernooien van 2010 (Zuid-Afrika), 2014 (Brazilië), 2018 (Rusland) en 2022 (Qatar). Met zijn doelpunt in het Houston Stadium heeft hij de verzameling compleet gemaakt.

Met het doelpunt ontstijgt Ronaldo zijn grote rivaal Lionel Messi weer. De Argentijn kwam ook op zes WK's in actie, maar scoorde niet in 2010. Messi vestigde maandag wel een ander record, hij is met achttien WK-doelpunten de topscorer aller tijden op het mondiale voetbaltoernooi. Het doelpunt van Ronaldo van dinsdagavond is zijn negende op een WK.