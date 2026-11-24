Het Belgische entertainmentbedrijf Studio 100, eigenaar van de populaire groep K3, heeft een brief gestuurd aan de alternatieve boyband 'K3 met de baard in de keel' uit Velserbroek. Studio 100 wil dat de groep, die bestaat uit zangers Bram, Max en Jean Paul, de naam wijzigt. Een woordvoerder van Studio 100 heeft berichten hierover in de Belgische media bevestigd. Het productiehuis beantwoordt verder geen inhoudelijke vragen over de brief.

K3 met de baard in de keel is een mannelijke coverband van de beroemde Vlaamse formatie. De drie mannen treden op sinds afgelopen zomer. Het trio stelt in Vlaamse media dat Studio 100 wil dat de naam wordt aangepast en dat de drie zangers geen kleren mogen dragen die te veel lijken op de kleren van de échte K3-zangeressen. Een woordvoerder van Studio 100 zegt in Belgische media ervoor te willen zorgen dat er "geen verwarring mogelijk is met de originele K3".

Het productiehuis wil niet zeggen of er juridische stappen worden overwogen als de drie mannen hun naam niet veranderen. Viking Entertainment Group, het entertainmentbedrijf dat K3 met de baard in de keel vertegenwoordigt, is vooralsnog niet voor commentaar bereikbaar.