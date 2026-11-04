De Amerikaanse zanger sombr vertelde dinsdagavond tijdens zijn concert in Milwaukee dat hij een stukje van zijn tand afbrak toen hij een slokje water wilde nemen. Het was volgens TMZ niet de eerste keer dat de singer-songwriter zijn gebit beschadigde.

Op Instagram is woensdag te zien hoe de 21-jarige sombr het publiek toespreekt en, met een slisje, zegt dat "sombr weer terug isss". Hij vertelt dat hij een slok water wilde nemen, maar met zijn tand op zijn fles klapte, waardoor er een stukje afbrak. "Applaus voor mij, want ik ben heel stoer en een rockster", grapt de zanger.

Vorig jaar trad sombr op in New York en vertelde hij ook al dat er een stukje van een van zijn tanden was afgebroken. Ook heeft hij tijdens eerdere shows vaker gesproken over dat er stukjes van zijn tand zijn afgebroken.