De Italiaanse regisseur Tinto Brass is woensdag op 93-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn familie bekend aan persbureau ANSA.

Brass was onder meer bekend van cultfilms als Caligula (1979), met Helen Mirren, en het erotische All Ladies Do It (1992). Die laatste was een schunnige bewerking van de opera Così fan tutte van Wolfgang Amadeus Mozart. In 2015 maakte Brass zijn laatste (korte) film: Eve al Desnudo.

De regisseur ontving dit jaar tijdens de 83e editie van het Filmfestival van Venetië de prestigieuze Premio Pietro Bianchi-prijs, een award die jaarlijks wordt toegekend door de Italiaanse bond van filmjournalisten.

Brass overleed in Rome en laat zijn vrouw Caterina Varzi en zijn kinderen Bonifacio en Beatrice Brass achter.