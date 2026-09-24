Stuntkabouter testte positief op cocaïne na fataal ongeluk

Martijn van Eijzeren, beter bekend als Stuntkabouter, heeft na het dodelijke auto-ongeluk in Frankrijk waarbij regisseur Ilya Vierhout om het leven kwam positief getest op cocaïne. Dat meldt de Franse krant Le Dauphiné Libéré donderdag. Van Eijzeren wordt volgens de krant formeel verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval onder invloed van verdovende middelen.

Volgens de krant troffen Franse agenten na het ongeluk geen remsporen aan. Van Eijzeren werd na zijn verhoor voorgeleid en zat aanvankelijk in voorarrest in Valence. Hij ging daartegen in beroep en werd minder dan een maand later vrijgelaten. Sindsdien staat hij onder gerechtelijk toezicht.

Het ongeluk gebeurde op 19 mei op de A7 bij Savasse, in het zuiden van Frankrijk. De auto waarin Van Eijzeren en Vierhout zaten, botste op een vrachtwagen. De 28-jarige Vierhout raakte zwaargewond en overleed vier dagen later aan zijn verwondingen. De twee waren op de terugweg van het filmfestival van Cannes.

Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra, die de nabestaanden van Vierhout bijstaat, laat aan het ANP weten bekend te zijn met de berichtgeving. "Wij willen op dit moment niet inhoudelijk ingaan op de zaak of het lopende onderzoek. Wij wachten de officiële mededelingen hierover af en zullen, als daar aanleiding toe is, op een later moment reageren."

Eerder deze week meldde RTL Boulevard op basis van bronnen rond het onderzoek al dat Van Eijzeren onder invloed van drugs zou hebben gereden. Welke drugs dat waren, was toen nog niet bekend.