Stuntman Zwarte Cross na val: met mij gaat het prima

Het gaat "prima" met stuntman Jim van Nes die donderdag een ongeluk kreeg tijdens een stunt op het festival Zwarte Cross. Van Nes werd tijdens het festival over een tent gelanceerd met een katapult. Volgens Van Nes ging de stunt zelf "redelijk goed", vertelt hij in de Radio 538 Ochtendshow.

"Het afschieten dat ging goed, en het in de lucht vliegen dat ging goed", aldus Van Nes, die de stunt drie keer eerder had geoefend. "Alleen kwam ik net iets verder dan de vorige keer dat ik hem heb gedaan en daar was ik niet op voorbereid." De stuntman "gokt" dat hij met zijn hoofd tegen zijn knie is gevallen, maar weet dat naar eigen zeggen niet meer zeker. "Ik werd wakker in een ziekenwagen."

Van Nes werd na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht en moest daar een nacht doorbrengen. Volgens hem was dat meer "een checkup", "zodat je alles kan uitsluiten". Hij zegt momenteel niet veel last te hebben van zijn hoofd.

Do Your Own Stunt

Van Nes voert de stunt uit samen met collega-stuntman Laurent Arrabito. De stunt zou in totaal zeven keer moeten worden uitgevoerd tijdens de Zwarte Cross, die tot en met zondag duurt. Van Nes weet niet zeker of dat doorgaat. "Ik zou het wel heel graag nog een keer willen doen", aldus Van Nes. "Omdat ik het dan weer even goed gedaan heb. Maar ik denk dat het voor mij verstandiger is om toch even te kijken om het niet te doen."

Het is niet de eerste keer dat er een ongeluk gebeurde tijdens de Zwarte Cross. In 2023 raakte een bezoeker zwaargewond toen die meedeed aan het onderdeel Do Your Own Stunt, een attractie die bestond uit een schans van een paar meter hoog. Die attractie werd na het ongeluk gesloten en keerde niet terug op het festival.