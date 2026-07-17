Prins Harry bezoekt sportgala TIME100 in New York

Prins Harry heeft donderdag een bezoek gebracht aan een sportgala in New York van de TIME 100 Most Influential People in Sport, een jaarlijkse lijst van het Amerikaanse tijdschrift TIME die 's werelds invloedrijkste personen in de sportwereld erkent. De Britse prins woonde het evenement volgens People bij voor zijn werk met de Invictus Games, een internationaal sportevenement voor gewonde militairen en veteranen.

Op beelden gedeeld door tijdschrift Hello! Magazine is te zien hoe de Britse prins poseert voor de aanwezige pers. "Jullie zijn de beleefdste groep fotografen die ik ooit in mijn leven heb ontmoet", aldus Harry. Ook ging hij kort in op de nederlaag van het Engelse elftal bij het WK. Een verslaggever vroeg Harry of hij baalde van het verlies tegen Argentinië. "Natuurlijk", antwoordde de prins.

Harry bracht eerder deze maand een bezoek aan het VK. Daar had hij onder meer een ontmoeting met zijn vader koning Charles en diens vrouw Camilla. Daarbij waren ook zijn vrouw Meghan en hun kinderen prins Archie (7) en prinses Lilibet (5) aanwezig.