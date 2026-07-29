Succes van film Odyssey ook te merken in de boekwinkels

Het succes van de film The Odyssey in de bioscopen is ook te merken in de Nederlandse boekwinkels. De Nederlandse versie van de hervertelling die Stephen Fry maakte van de Griekse mythe, staat voor het eerst in anderhalf jaar weer in de Nederlandse bestsellerlijst. Het boek komt woensdag opnieuw binnen op plek 29, meldt boekenkoepel CPNB. "De hype om de nieuwe bioscoophit The Odyssey is ook duidelijk te zien op de boekenmarkt", aldus een woordvoerder.

Ook een gemoderniseerde bewerking van een oudere vertaling van M.A. Schwartz die uitgeverij Atheneum recent uitbracht, krijgt al binnen een maand een herdruk. De bekendste Nederlandse vertaling van het verhaal van Homerus over de lange reis die legerleider Odysseus maakte na de val van de stad Troje is van schrijfster Imme Dros.

De auteur stelde dinsdag in De Telegraaf te hopen dat de film meer aandacht genereert voor het oorspronkelijke verhaal. Zij hoopt "dat bezoekers na afloop denken: daar wil ik meer van weten en het boek erbij pakken. Als 5000 mensen het verhaal lezen, zijn er 5000 versies. Iedereen kan met zijn eigen fantasie zijn eigen verhaal ervan maken." Dros noemt het lezen van het verhaal nog steeds "betoverend, ik gun iedereen die ervaring zó."

Behalve de boeken worden ook de luisterboeken meer geconsumeerd door het succes van de film. Gebruikers van de audioplatformen Spotify en Storytel luisteren sinds vorige week een stuk meer naar de luisterboekversies van het boek De Odyssee van Homerus. Spotify spreekt van "een opvallende piek" in Nederland. In de eerste drie dagen nadat de film in première ging, werd er ruim 24 keer zoveel naar De Odyssee geluisterd.