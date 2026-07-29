CvdM vordert 42.000 euro terug van omroep Ongehoord Nederland

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft besloten ruim 42.000 euro terug te vorderen van omroep Ongehoord Nederland (ON!). Het CvdM had eerder dit jaar al aangekondigd dat ON! geld moest terugbetalen omdat de omroep onterecht advocaatkosten had betaald "in een strafrechtelijke procedure van een medewerker". De omroep tekende bezwaar aan, maar dat is nu ongegrond verklaard.

De kwestie had te maken met presentatrice Raisa Blommestijn. Zij stond in 2024 terecht vanwege berichten op X die zij een jaar eerder plaatste. Het CvdM meldt dat ON! een bedrag van 32.533,88 euro moet terugbetalen.

De toezichthouder meldde ook dat is besloten nog een bedrag van 10.072,75 euro terug te vorderen van ON!. Dat gaat om kosten die door ON! zijn besteed aan een reis naar Spitsbergen. De kosten die te maken hadden met voormalig bestuurder Arnold Karskens waren niet onrechtmatig, maar dat gold niet voor een "onbekende medereiziger". "ON! heeft niet aannemelijk kunnen maken dat deze persoon een zakelijke relatie had met de omroep of een bijdrage leverde aan de uitvoering van de publieke mediaopdracht", stelt het CvdM. Tegen dit besluit kan ON! nog bezwaar maken.