Sunday in the Park with George geschrapt

De revival van de musical Sunday in the Park with George in Londen gaat volgend jaar niet door. Het nieuws volgt op het afhaken van beide hoofdrolspelers Ariana Grande en Jonathan Bailey, die oorspronkelijk samen in het stuk te zien zouden zijn.

Maandag maakte de producent bekend dat Sunday in the Park with George in 2027 niet doorgaat. De mogelijkheid voor een show in 2028 wordt in de aankondiging wel opengehouden. "Empire Street Productions behoudt de rechten met het oog op het opvoeren van de productie in 2028. Verdere details worden te zijner tijd bekendgemaakt."

Grande maakte eerder dit jaar bekend een stap terug te doen uit het publieke leven na het afronden van haar tour. Niet lang daarna stopte ook Bailey. Beide sterren waren eerder samen te zien in de Wicked-films.