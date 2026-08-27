Susan Sarandon bewonderde Curry om zijn liefde en gulheid

Susan Sarandon bewonderde haar dinsdag overleden collega Tim Curry het meest om zijn vriendelijke karakter. "Wat was hij toch grappig, sexy en origineel. Maar wat ik het mooiste aan hem vond, was zijn hart. Zelfs vanuit zijn rolstoel bleef hij zo lief en gul tegenover zijn fans", schrijft de Amerikaanse actrice onder een reeks foto's waarop ze samen te zien zijn op Instagram.

Daarnaast bedankt Sarandon de Britse acteur dat hij voor zoveel mensen zo belangrijk is geweest. "Ik hou van je", besluit ze haar bericht. Sarandon en Curry speelden samen in de film The Rocky Horror Picture Show uit 1975, waarmee de acteur internationaal doorbrak.

Curry overleed op 80-jarige leeftijd in zijn woning in Los Angeles. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar de acteur kampte al jaren met gezondheidsproblemen. In 2012 kreeg hij een zware beroerte, waarna hij de rest van zijn leven in een rolstoel verder moest.