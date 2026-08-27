Noorse media vrezen voor leven koning Harald

Noorse media houden er rekening mee dat koning Harald niet heel lang meer te leven heeft, nu het paleis zijn gezondheid omschrijft als "zeer ernstig". Koningshuisexpert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen zegt tegen persbureau NTB dat het paleis zelden "zulke sterke woorden" gebruikt.

"Het koninklijk huis is over het algemeen vrij nuchter in zijn woordgebruik, en als het zulke sterke woorden gebruikt, moeten we die ter harte nemen", aldus Schulsrud-Hansen.

De Noorse krant VG wijst ook op het ziekenbezoek van een groot deel van de Noorse koninklijke familie van donderdagochtend. Niet alleen koningin Sonja, ook kroonprins Haakon, kroonprinses Mette-Marit en hun kinderen prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus en Haralds 94-jarige zus prinses Astrid zijn naar het ziekenhuis gekomen.

"Het is nu allesbehalve zeker dat de koning dit overleeft", zegt VG-koningshuisverslaggever Yngve Kvistad. "We weten uiteraard niets met zekerheid, maar het begint er nu wel om te spannen."