Het maakproces van het nieuwe album voelde voor Suzan & Freek "meer dan ooit als het bijhouden van een dagboek". Dat schrijven de twee vrijdagochtend, op de dag van hun albumrelease, op Instagram. Pijnstiller is het vierde studioalbum van het stel.

"Ons leven in muziek", noemen Suzan Stortelder en Freek Rikkerink het album zelf. Het "dagboek" is "vanaf vandaag ook van jullie". Bij de tekst delen de twee een reeks foto's vanuit de studio. Daarop is te zien dat ze hun zoontje Sef meenemen naar de studio, Suzan een dutje doet op de bank en Freek de babyfoon in de gaten houdt terwijl Suzan zingt.

"Dit album is ontstaan in een periode waarin ons leven plots een andere richting nam. Muziek gaf ons daarin houvast, iets waar we steeds naar terugkeerden om woorden te geven aan wat we voelden", lichten ze verder toe over het album. "Zo kreeg alles wat de afgelopen anderhalf jaar ons bracht een plek in deze tien liedjes: liefde, nieuw leven, mooie momenten, moeilijke dagen en soms het verlangen om de tijd even stil te kunnen zetten." Pijnstiller is het eerste album van het duo sinds Freeks kankerdiagnose in 2025. Hij heeft uitgezaaide longkanker en wordt niet meer beter.

Vrijdagavond vieren Suzan & Freek in een uitverkocht Paradiso in Amsterdam met 1500 fans de release van Pijnstiller.