Suzan & Freek kondigen nieuw nummer Pijnstiller aan

Suzan & Freek komen met nieuwe muziek. Op Instagram deelt het muzikale duo een video met een fragment uit een nieuw nummer. "Het is de hoogste tijd voor nieuwe muziek: 'Pijnstiller", schrijft het stel.

"Donderdag 01/10 om 17:15 uur", vervolgen Suzan Stortelder en Freek Rikkerink. "En de rest vertellen we je donderdag!" Enkele dagen geleden hintte het koppel met een nieuwe Instagramfoto al op een bekendmaking op 1 oktober.

Het is een half jaar geleden dat Suzan & Freek hun laatste single uitbrachten. Het nummer Halverwege stond toen zeventien weken in de Nederlandse singlehitlijst. Daarvoor brachten ze in 2025 het nummer Niemand uit, de eerste single na de kankerdiagnose van Freek en de geboorte van hun zoontje Sef. Dat nummer stond direct bovenaan de hitlijst en bleef er twintig weken in staan.