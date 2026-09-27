Plien van Bennekom ambieert geen serieuze rollen

Plien van Bennekom ziet zichzelf in de toekomst nooit een serieuze rol spelen. De actrice en cabaretière, vooral bekend als duo met Bianca Krijgsman, laat haar publiek liever lachen.

"Ik denk niet dat ik dat kan", zei Van Bennekom zondag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune toen haar werd gevraagd of ze ooit een serieuze rol zou willen spelen. "Ik vind het heel erg leuk om mensen op te vrolijken en de lichtheid te verspreiden. Het allermooiste vind ik om in het theater die lach te horen en dat je met z'n allen op hetzelfde moment ergens om kan lachen. Dat vind ik echt magisch."

Van Bennekom krijgt dan ook nooit genoeg van typetjes en lolligheid. "Ik vind dat toch wel heel erg leuk, het spijt me. Ik kan daar geen genoeg van krijgen, nu ik erover nadenk."

Volgens de actrice krijg je "ook heel veel terug" van een zaal vol lachende mensen. "Dat geeft een golf van energie. Ik voel dat wij dat dan echt met die mensen in de zaal doen. Het is niet alleen maar geven. Het is echt keten."