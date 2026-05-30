Suzan & Freek krijgen eretegel bij GelreDome

Suzan & Freek hebben een zogenoemde eretegel gekregen bij het GelreDome in Arnhem. Dat maakte het duo zaterdag bekend in een bericht op sociale media. De tegel werd aan hen toegekend ter ere van de tien uitverkochte optredens in het stadion.

"Wat leuk is dit!", schrijft het stel over hun plekje op de Arnhemse Walk of Fame. "Een eigen tegel tussen alle grote sterren bij de hoofdingang."

Suzan & Freek geven zondag het laatste optreden van hun tiendaagse concertreeks. In totaal werden 400.000 kaarten verkocht.

Eerder ontvingen ook onder anderen Lionel Richie, Bruce Springsteen, Bon Jovi en Madonna hun eigen tegel.