PSG klopt Arsenal na strafschoppen en wint weer Champions League

BOEDAPEST (ANP) - Paris Saint-Germain heeft voor de tweede keer op rij de Champions League gewonnen. De club uit Parijs van coach Luis Enrique versloeg Arsenal met invaller Jurriën Timber in de finale in de Puskás Arena in Boedapest na strafschoppen, na 1-1 in de verlenging. Gabriel schoot de laatste strafschop van Arsenal over.

PSG is de eerste club sinds Real Madrid in 2017 en 2018 die de titel van de Champions League weet te prolongeren. Daarvoor was AC Milan in 1990 de laatste ploeg die de Europa Cup 1 twee keer op rij wist te winnen.

PSG bereikte de finale door Bayern München over twee wedstrijden te verslaan en was vooral op basis van de eerste van die wedstrijden (5-4-zege) en mede door de 5-0-zege in de finale van vorig jaar tegen Internazionale, de favoriet.

Wedstrijdverloop

Arsenal sloeg meteen bij de eerste kans toe. Marquinhos schoot de bal tegen een speler van Arsenal aan, waardoor die bij Kai Havertz belandde. De Duitser stormde richting het doel van keeper Matvei Safonov en schoot de bal hoog in de korte hoek voorbij de doelman. Arsenal kon vervolgens doen waar ze dit seizoen goed in zijn: verdedigen. De ploeg incasseerde in de hele Champions League pas zes treffers. PSG kreeg nauwelijks kansen. Een kopbal van Fabián Ruiz ging vlak voor de rust over.

In de tweede helft had Arsenal steeds meer overtredingen nodig om de tegenstander af te stoppen. Cristhian Mosquera maakte na ruim een uur een overtreding op Khvicha Kvaratskhelia en scheidsrechter Daniel Siebert wees naar de stip. Mosquera ontsnapte aan zijn tweede gele kaart en werd kort daarop gewisseld voor Timber. Ousmane Dembélé maakte met een strafschop laag links gelijk.

Slotfase

In de slotfase was er na een kans voor Arsenal met Timber een tegenstoot van PSG via Kvaratskhelia. Vitinha schoot op aangeven van Désiré Doué in de laatste officiële speelminuut net over het doel van David Raya.

In de verlenging, de eerste in de finale van de Champions League sinds 2016, wilde Arsenal een strafschop na een duel tussen Madueke en Nuno Mendes. De scheidsrechter wilde er niet aan. Timber schoot nog in de korte hoek naast, maar ook na 120 minuten was het 1-1.

Na een misser van Ebereichi Eze in de strafschoppenserie stopte Raya de inzet van Nuno Mendes. Arsenal moest de laatste strafschop maken, maar Gabriel schoot te hoog.