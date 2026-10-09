Suzan & Freek zijn met hun gloednieuwe single Pijnstiller direct binnengekomen op de tweede plek in de Single Top 100. Dat meldt muzieksamensteller GfK Dutch Charts. Het duo bracht in aanloop naar de release van hun gelijknamige album vorige week de titeltrack van de plaat uit.

De nummer 1 is opnieuw in handen van rappers Qlas, Boef en zanger Antoon. Met hun plaat 100 Tranen staan zij voor de derde week achter elkaar bovenaan de Nederlandse singlelijst. Op de derde plaats eindigt deze week de Vlaamse producent Issah die onlangs doorbrak op sociale media met nummer BADDIES IN BELGICA en tot vorige week nog op de dertiende plek stond. De Britse SIENNA SPIRO stijgt van de vijfde naar de vierde positie.

DJ Goja is een van de grootste stijgers in de hitlijst. Met de track Mi Chico verplaatst de dj zich van de elfde naar de vijfde plek.

Single Top 100 week 41

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) Qlas, Antoon & Boef - 100 Tranen

2. (-) Suzan & Freek - Pijnstiller

3. (13) Issah - BADDIES IN BELGICA

4. (5) SIENNA SPIRO - Great Expectation

5. (11) DJ Goja - Mi Chico

6. (3) Milolaathetlukken - Alleen Jij

7. (2) Bankzitters & Robbert van Hemert - Rapido

8. (4) Rutger van Barneveld - Zwoele Zomernachten

9. (9) Shakira & Burna Boy - Dai Dai

10. (7) Samuel Welten & Russo - BOEM!