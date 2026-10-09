De Canadese rockband Nickelback treedt volgend jaar weer op in Nederland. De formatie geeft op 7 juni een concert in de Ziggo Dome in het kader van hun nieuwe wereldtournee.

De nieuwe tour staat in het teken van het aankomende album Everything Under The Sun dat op 30 oktober verschijnt. In Europa speelt de groep in steden als Brussel, Hannover en Milaan. Naast het Europese deel van de tournee geeft Nickelback ook een reeks concerten in Noord-Amerika en Australië.

Nickelback, bekend van nummers als How You Remind Me en Photograph, trad in 2024 ook op in de Ziggo Dome met hun Get Rollin' Tour.