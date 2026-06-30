Suzan Seegers als Judy Garland in theaterstuk JUDY

Suzan Seegers vertolkt in het najaar van 2028 de hoofdrol in JUDY. Het theaterstuk dat eerder al te zien was in het West End en op Broadway gaat op 23 oktober 2028 in première in DeLaMar in Amsterdam en is tot en met mei 2029 te zien in Nederlandse theaters.

Het toneelstuk gaat over het leven van Judy Garland in 1968, wanneer zij naar Londen afreist voor een reeks uitverkochte concerten. Seegers, ook bekend van haar recente rol in het theater als Édith Piaf, kijkt ernaar uit om het repertoire van Garland te zingen. "Na PIAF vroeg ik me af welke rol mij nog zó zou kunnen uitdagen. Maar ik denk dat ik die nu heb gevonden", aldus de actrice. Garland, bekend als Dorothy in The Wizard of Oz uit 1939, bracht nummers als Over the Rainbow, Get Happy en Come Rain or Come Shine uit.

"JUDY laat zien waarom Judy Garland ruim een halve eeuw na haar overlijden nog altijd tot de verbeelding spreekt", zegt producent Christian Seijkens. Het stuk werd door de Brit Peter Quilter geschreven en is sinds de wereldpremière in 2005 in meer dan twintig landen te zien geweest.

Bij een eerdere vertoning van het theaterstuk in Nederland in 2007 was Simone Kleinsma te zien als Judy Garland. Recent werd het stuk in het Londense West End opgevoerd met Jinkx Monsoon in de hoofdrol. De rest van de cast van de nieuwe Nederlandse voorstelling is nog niet bekendgemaakt.