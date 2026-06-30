Ibrahimović: nederlaag Oranje is de schuld van Koeman

GUADALUPE (ANP) - De nederlaag van het Nederlands elftal tegen Marokko na strafschoppen is de schuld van Ronald Koeman. Dat zei Zlatan Ibrahimović, die veel wedstrijden op het WK voor de Amerikaanse televisiezender FOX analyseert.

Koeman liet Nederland met vijf verdedigers spelen, omdat zijn ploeg te veel kansen weggaf in de drie groepswedstrijden. Met die speelwijze kwam Oranje tot slechts twee schoten op doel in twee uur voetballen. Cody Gakpo schoot zijn ploeg wel op voorsprong, maar verdediger Issa Diop kopte Marokko in de blessuretijd langszij.

"Deze nederlaag is de schuld van Koeman", zei Ibrahimović, die onder de bondscoach van Oranje bij Ajax speelde. "Ik herkende dit Nederlandse elftal niet. Dit was niet de Nederlandse voetbalfilosofie. Mij werd altijd geleerd: aanvallen, aanvallen, aanvallen. Koeman leek vandaag wel een Italiaanse coach, die speelde om niet te verliezen. Nederland speelde juist altijd om te winnen. Als je verliest, verlies dan tenminste met je eigen identiteit en verander die niet."